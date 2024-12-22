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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

تنفيذ 4 برامج تدريبية يستفيد منها 124 متدرباً بالمحافظات بمركز سقارة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش
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انطلق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للعام الحالى 2024/2025 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 .

و يشهد المركز اليوم نشاطًا مكثفًا في تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية مم شركاء التنمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية بمختلف القطاعات والإدارات بالمحليات.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلي أن البرامج التدريبية في الأسبوع التدريبي الحالي هي برنامج " دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمديري إدارات التخطيط العمراني و الإدارة الهندسية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية للتعاون الـGIZ ،وبرنامج " احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية " لرؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، وبرنامج "إدارة القيادة التنفيذية في الإدارة المحلية (المهام والمسؤوليات)" بتكليف رئاسي  لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، وبرنامج " مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون القانونية " للمديرين والعاملين بإدارات الشئون القانونية بالمحافظات والوزارة.

و من جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة ان المرحلة المقبلة تشهد التركيز على تحقيق تطويرا حقيقياً وملموساً فى أداء مركز سقارة لتعزيز دوره كمنصة تدريبية رائدة تعتمد على أفضل المعايير العلمية والعالمية، و حتى يتمكن من تحقيق أهدافه الفعالة في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل المحلى وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات  ويضاعف من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم المنشود عنها، ويأتى ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزيرة التنمية المحلية لملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات .

الدورات التدريبية التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة

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