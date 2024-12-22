حقيقة اقتراب الزمالك من التعاقد مع التونسي على يوسف جناح هاكن السويدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن اقتراب الزمالك من التعاقد مع التونسي علي يوسف جناح هاكن السويدي عبر تصريحاته ببرنامجه الإذاعي الكورة مع شوبير.

وقال شوبير أن الإهتمام من الزمالك باللاعب رغم طلبه من أنديه أخرى.

ونوه الإعلامي أن النادي طلب مليون و٤٠٠ الف دولار مقابل بيع اللاعب للزمالك.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن حقيقة تفاوض نادى الزمالك مع التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع التونسي علي يوسف لاعب فريق هاكن السويدي"

من هو التونسي علي يوسف

يعد علي يوسف من مواليد عام 2000 حيث يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيسر ويجيد أيضا اللعب كمهاجم وجناح أيمن.

انضم لفريق هاكن السويدي في يناير 2019، وكانت بداية مسيرته الاحترافية بعد أن تم تصعيده من فريق الشباب بالنادي.