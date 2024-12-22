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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فيديو جراف

لطشوها بالقلم.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سوزي الأردنية وقرار عاجل من النيابة

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة واقعة الاعتداء والتحرش التي تعرضت له البلوجر سوزي الأردنية، حيث ادعت قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة.

https://youtube.com/shorts/TTNzJEaFePA

تعرضت البلوجر سوزي الأردنية لموقف صعب كاد أن يكلفها عمرها بعدما تجمع حولها عدد من الشباب وبدأوا في الاعتداء عليها والتحرش بها في منطقة المطرية بالقاهرة، وتسبب الحادث في إثارة موجة من الاستياء على منصات التواصل.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/TTNzJEaFePA

وزارة الداخلية سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية

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