لطشوها بالقلم.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سوزي الأردنية وقرار عاجل من النيابة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة واقعة الاعتداء والتحرش التي تعرضت له البلوجر سوزي الأردنية، حيث ادعت قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة.

https://youtube.com/shorts/TTNzJEaFePA

تعرضت البلوجر سوزي الأردنية لموقف صعب كاد أن يكلفها عمرها بعدما تجمع حولها عدد من الشباب وبدأوا في الاعتداء عليها والتحرش بها في منطقة المطرية بالقاهرة، وتسبب الحادث في إثارة موجة من الاستياء على منصات التواصل.

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https://youtube.com/shorts/TTNzJEaFePA