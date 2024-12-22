أسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

شهدت أسعار العملات في مصر حالة من التباين أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، مستهل معاملات الأسبوع الجاري، حيث استقر الدولار الأمريكي بينما تراجعت العملات الأوروبية، وارتفعت العملات العربية بشكل طفيف.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري .

أسعار العملات الأجنبية في مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 50.85 جنيه.

سعر البيع: 50.95 جنيه

سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 52.59 جنيه.

سعر البيع: 53.22 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 63.44 جنيه.

سعر البيع: 64.26 جنيه .

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 56.55 جنيه.

سعر البيع: 57:15 جنيه .

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد

سعر اليوان الصيني اليوم الأحد :

سعر الشراء: 6.96 جنيه.

سعر البيع: 6.93 جنيه.

سعر 100 ين ياباني اليوم الأحد :

سعر الشراء: 32.19 جنيه.

سعر البيع: 32.66 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

الدينار الكويتي أعلى العملات سعرا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 164.35جنيه.

سعر البيع: 165.39 جنيه.

سجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.50جنيه.

سعر البيع: 13.56 جنيه.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.83 جنيه.

سعر البيع: 13.87جنيه.

سجل الريال القطري مقابل الجنيه اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.90جنيه.

سعر البيع: 13.97 جنيه

الاحتياطي النقدي يقترب من 47 مليار دولار بنهاية نوفمبر

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 11 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 46.951 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البنك المركزي.

وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي.