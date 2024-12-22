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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة مدرس أثناء قراءة القرآن قبل الفجر بالمسجد العمرى بقنا

عريان حسن على
عريان حسن على
يوسف رجب
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لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة أثناء قراءة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر داخل المسجد العمرى بمدينة قفط جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوفاة عريان حسن علي، مدرس 53 عاما، إثر أزمة قلبية عقب صلاة الفجر بالمسجد العمرى بمدينة قفط.

وتبين أن المتوفى عريان حسن وشهرته الدكتور، يعمل مدرس بالتربية والتعليم، أصيب بأزمة قلبية، عقب أداء ركعتى السنة والبدء فى قراءة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر.

وجرى نقل المتوفى جثة هامدة إلى مستشفى قفط المركزى، للتأكد من الوفاة، وبعد جرى تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة.

وأشار أقارب المتوفى، إلى أن الراحل كان حريصاً على أداء صلاة الفجر يومياً وقراءة القرآن الكريم بالمسجد العمرى، ويحظى باحترام وتقدير الجميع لأخلاقه الطيبة.

قنا صلاة الفجر مستشفى قفط مدينة قفط القرآن الكريم أخبار قنا

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