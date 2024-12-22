جماهير الأهلي توجه رسائل قاسية للاعبين خلال مباراة شباب بلوزداد

وجهت جماهير النادي الأهلي الحاضرة بمدرجات استاد القاهرة لمؤازرة المارد الأحمر في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، رسائل قوية للاعبين عبر هتافاتها ما قبل انطلاق المباراة.

هتافات جمهور الأهلي

ورددت جماهير النادي الأهلي العديد من الهتافات خلال إجراء اللاعبين عمليات الإحماء قبل المباراة قالوا فيها:

"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية".

و"يا شناوي متعش الدور خد كهربا يالا وغور".

و"اسمع وافهم متستهبلش جمهور الأهلي ميتهددش".

وأيضًا: "عاوزين لاعيبة رجالة مش لاعيبة عالة".

و"جمهور الاهلي كبير يا المكسب يا الرحيل".

وختامًا: "خذتوا الدعم فين الرد عايزين لاعيبة تموت ع الارض".

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.