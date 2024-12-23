تناول هذا العصير يخفض ضغط الدم لمرضى الرئة

ذكرت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي أن مكملات عصير البنجر تعمل على خفض ضغط الدم وتحسين اللياقة البدنية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات رئوية خطيرة.

توصل باحثون في إمبريال كوليدج لندن إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، تناولوا مكملات عصير البنجر يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، مما أدى إلى خفض ضغط الدم لديهم وزاد المسافة التي يمكنهم المشي بها في 6 دقائق.

يؤثر مرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، على حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

تؤدي حالة الرئة الالتهابية إلى صعوبات في التنفس، وتحد بشكل كبير من قدرة الأفراد على بذل مجهود بدني، وتزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما يحتوي البنجر على العديد من الفوائد الغذائية التي تساعد على تحسن الدورة الدموية ، ويعمل البنجر ايضا على تحسين حركة الأمعاء

المصدر health