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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

فوائد بالجملة.. تناول الحمص 3 مرات في الأسبوع وشاهد النتيجة

حمص
حمص
نهى هجرس
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حمص الشام من الأطعمة الصحية التي تتميز بفوائد متعددة بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة. من أبرز فوائده:

1. دعم صحة القلب:

الحمص يحتوي على الألياف والبروتينات والدهون الصحية، مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.


2. تحسين الهضم:

الألياف الموجودة في الحمص تعمل على تعزيز حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، وبالتالي الوقاية من الإمساك.


3.التحكم في الوزن:

يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يساعد في التحكم في الوزن.


4. تحسين صحة العظام:

الحمص يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي مهمة لصحة العظام والأسنان.


5. دعم صحة البشرة:

الحمص غني بالفيتامينات مثل فيتامين B المركب وفيتامين E، مما يساعد في الحفاظ على صحة البشرة ومحاربة علامات التقدم في العمر.


6. زيادة مستويات الطاقة:

يحتوي الحمص على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة المستدامة على مدار اليوم.


7. تقوية الجهاز المناعي:

يحتوي الحمص على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B6 التي تدعم وظيفة الجهاز المناعي.


8. دعم تنظيم مستويات السكر في الدم:

الألياف والبروتينات في الحمص تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله غذاء مفيدًا لمرضى السكري.


9. تحسين صحة الدماغ:

الحمص يحتوي على الفولات (فيتامين B9)، وهو ضروري لصحة الدماغ وتحسين وظائفه العقلية.


10. مصدر جيد للبروتينات النباتية:

الحمص يعد خيارًا ممتازًا للذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لأنه يحتوي على بروتينات كاملة تعزز نمو وإصلاح الأنسجة.

المصدر webmd

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