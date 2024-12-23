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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

بمقدم 100 ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر

وحدات سكنية
وحدات سكنية
محمد غالي
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يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوحدات السكنية التي أعلنتها وزارة الإسكان، في فتح باب حجز شقق مشروع دار مصر حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

ويشمل هذا الطرح الضخم 6575 وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة جديدة، ويشمل مشروعات "جنة" و"سكن مصر" و"الإسكان المتميز".

تمتد فترة التقديم لمدة شهرين، وتتيح الوزارة إمكانية التقديم إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة

- حدائق أكتوبر طرح 16 وحدة سكنية، مساحتها 115 مترًا مربعًا، بسعر مليون و345 ألف جنيه.
- العاشر من رمضان طرح 11 وحدة سكنية، مساحتها 130 مترًا مربعًا، بسعر مليون و432 ألف جنيه.
- مدينة السادات طرح 11 وحدة سكنية، مساحتها 130 مترًا مربعًا، بسعر مليون و171 ألف جنيه.

مقدم الحجز الوحدات السكنية


مقدم الحجز موحد لجميع المشروعات بمبلغ 100 ألف جنيه.

طريقة التقديم والحجز

1. التسجيل الإلكتروني الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز وإنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على "دخول مستخدم جديد"، ثم إدخال البيانات المطلوبة.
2. تفعيل الحساب سيتم إرسال رابط لتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.
3. اختيار الوحدة يتم اختيار الطابق المطلوب من الوحدات المتاحة، ثم ملء البيانات المطلوبة.
4. طريقة السداد يتم تحديد طريقة السداد وفقًا لخيارات السداد المتاحة في كراسة الشروط، والتي تشمل الدفع عبر "فوري"، البطاقة البنكية، أو التحويل البنكي.

خطوات السداد


بعد إتمام عملية التسجيل واختيار الوحدة، سيتم توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الإلكتروني لإتمام الدفع.

المدن التي تشملها الحجز

- القاهرة الجديدة
- العلمين الجديدة
- المنصورة الجديدة
- 6 أكتوبر
- أكتوبر الجديدة
- حدائق أكتوبر
- بدر
- العبور
- الشروق
- العاشر من رمضان
- السادات
- المنيا الجديدة
- غرب قنا الجديدة
- ناصر (غرب أسيوط)
- دمياط الجديدة

أنواع الوحدات السكنية المطروحة


الوحدات السكنية المتاحة تتنوع بين "سكن مصر"، "دار مصر"، "جنة"، و"الإسكان المتميز"، وتتراوح مساحاتها بين 100 متر مربع و150 مترًا مربعًا.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

- 700 وحدة سكن مصر في القاهرة الجديدة.
- 223 وحدة جنة في 6 أكتوبر.
- 22 وحدة دار مصر في العاشر من رمضان.
- 435 وحدة سكن مصر في حدائق أكتوبر.
- 300 وحدة سكن مصر في أكتوبر الجديدة.
- 1500 وحدة سكن مصر في بدر.
- 456 وحدة سكن مصر في العبور.
- 35 وحدة سكن مصر في الشروق.
- 11 وحدة دار مصر في السادات.
- 11 وحدة دار مصر في مدينة السادات.
- 34 وحدة سكن مصر في المنيا الجديدة.
- 246 وحدة سكن مصر في غرب قنا.
- 310 وحدات سكن مصر في ناصر (غرب أسيوط).
- 83 وحدة إسكان متميز في دمياط الجديدة.
- 890 وحدة إسكان متميز في المنصورة الجديدة.
- 600 وحدة سكن مصر في العلمين الجديدة.

موقع الحجز والإجراءات

من خلال الموقع الإلكتروني مسكن، يمكن للمواطنين التقديم لحجز الوحدات السكنية بدءًا من 27 أكتوبر 2024 وحتى 26 ديسمبر 2024. وتتيح الوزارة للمواطنين فرصة الاطلاع على كراسة الشروط والأسعار والمساحات عبر الرابط قبل موعد بدء الحجز.

آلية تخصيص الوحدات السكنية

بعد انتهاء فترة الحجز، سيتم الإعلان عن موعد القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين الذين تقدموا للحجز.

الوحدات السكنية وحدة سكنية حجز شقق وزارة الإسكان تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة فتح باب حجز شقق

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