إمام عاشور يوجّه رسالة لمنتقديه ..وهذا ما فعله مع محمد الشناوي

فاز النادي الاهلي على شباب بلوزداد اليوم بسداسية مقابل هدف على ملعب أستاد القاهرة الدولي وسجل الااعب إمام عاشور الهدف السادس.

أحتفال إمام عاشور

ووجه إمام عاشور رسالة مباشرة لمنتقديه بعد احرازه للهدف واتجه إلى الجمهور ووضع قميصة على الأرض ووضع أصابعة في أذنه في إشارة منه أنه لا يهتم بالانتقادات.

انتهاء أزمة الشناوي

وبعدها اتجه إمام عاشور إلى الحارس محمد الشناوي وعانقه احتفالا بالهدف السادس، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أي خلاف بينهما.

أهداف النادي الاهلي

الاهلي هزم بلوزداد بسداسية مقابل هدف، عن طريق وسام أبو علي الذي بصم على هاتريك وهدف لحسين الشحات وأخر لبيرسي تاو وإمام عاشور.

كاف يخطر منتخب مصر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتحاد الكرة المصري بإقامة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 يوم السبت 27 يناير 2025، في العاصمة المغربية الرباط.

بطولة أمم إفريقيا

تقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 14 يناير 2026، بمشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية التي تأهلت عبر التصفيات، وستشهد البطولة تنافسًا قويًا لتحديد بطل القارة السمراء، في واحدة من أكثر النسخ المنتظرة.

تستعد مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني الحالي، لخوض منافسات البطولة بمعنويات مرتفعة بعد مسيرة جيدة في التصفيات.

ويطمح المنتخب الوطني إلى تحقيق اللقب الثامن في تاريخه، خاصة مع وجود قائمة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون أداءً قويًا على المستويين المحلي والدولي.

ويطمح هذا الجيل من منتخب مصر بتحقيق تلك البطولة بعد غياب لسنوات، وتعد هذه البطولة هي الأهم للاعب محمد صلاح حيث انه لم يحصل عليها من قبل، ولا سيما أنه تؤثر على حصولة على جائزة افضل لاعب في العالم.