إصدار جديد من فيات لسيارة كومبي DOBLO الخدمية .. صور

تعزز فيات الايطالية من تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد الكشف عن طرح نسخة جديدة من سيارة كومبي DOBLO الخدمية، والتي تتميز بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة، إلى جانب مساحة تخزين، وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية وعناصر دعم قائد المركبة.

القدرات الفنية للسيارة فيات كومبي DOBLO

تأتي السيارة كومبي DOBLO بناقل سرعات يدوي سداسي النقلات، أو أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، مقترن بمحرك ديزل بقوة تتراوح بين 75 كيلووات، أي ما يعادل 102 حصانا، أو96 كيلووات فيما يعادل 131 حصانا.

فيات كومبي DOBLO

تجهيزات السيارة فيات كومبي DOBLO

تحتوي السيارة فيات كومبي DOBLO على مستشعرات خلفية، مساعد للضوء العالي، خاصية التعرف على الاشارات المرورية، وسائد هوائية، خاصية الكبح التلقائي، نظام التثبيت لمقاعد الأطفال Isofix، مع تقنية طي المقاعد الخلفية.

فيات كومبي DOBLO

زودت السيارة فيات كومبي DOBLO بنوافذ كهربائية أمامية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية جانبية.

فيات كومبي DOBLO

تصميم السيارة فيات كومبي DOBLO

ترتكز السيارة فيات كومبي DOBLO على جنوط ذات مظهر رياضي، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، مصابيح أمامية حادة الشكل، صادم أمامي معزز بعدد من الفتحات الهوائية، زجاج معتم، مقابض من نفس لون طلاء السيارة، باب جانبي جرار.