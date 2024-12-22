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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أحمد موسى يعلق على وفاة الإرهابي يوسف ندا

يوسف ندا
يوسف ندا
محمد القاضي
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علق الإعلامي أحمد موسى، على وفاة القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يوسف ندا، الذي كان يشغل منصب مسئول العلاقات الخارجية للجماعة قائلا: "بدأت أكتب عن يوسف ندا في بداية التسعينيات في الأهرام وكشفت تمويله للتنظيمات الإرهابية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "يوسف ندا أهم مصدر تمويل للجماعات الإرهابية"، متابعا: "كان أهم ممول للتنظيمات الإرهابية".

وتابع: "يوسف ندا كان يمتلك قصر في سويسرا، وتم القبض عليه في محاولة اغتيال الزعيم الراحل عبدالناصر في المنشية".

وقال: "يوسف ندا استقبل قيادات التنظيمات الإرهابية لتمويل العمليات الإرهابية، وأمريكا وضعت يوسف ندا على قوائم الإرهاب بعد 11 سبتمبر 2001".
 

الإخوان أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى يوسف ندا

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