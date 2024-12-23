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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل

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التضامن تعلن موعد غلق باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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تغلق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي،  باب التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية  2 يناير المقبل، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com ، وذلك بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية .
 
واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الموسم سيتم منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، فيما سيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.
 
وأوضحت مايا مرسي، أنه يتم العمل كل عام على تطوير منظومة اختيار المشرفين لاختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة الحجاج، متوجهة بالشكر والتقدير لمشرفي الجمعيات في موسم الحج المنقضي ، حيث كانوا على قدر المسئولية، وكانوا خير عونٍ لحجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية.
 
من جانبه أكد أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يشترط في المرشح للإشراف أن يكون أدى مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية ، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية  بالاضافة إلي اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التى تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج .
 
وأضاف عبد الموجود أنه من ضمن شروط الترشح للإشراف ألا يزيد سن المرشحين الجدد على  50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 60 عاما ويحسب السن في 30 يونيو 2025 ، مشددا على أنه عقب إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية سيتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم  بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه في القيام بدوره، وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.

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