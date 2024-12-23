حبس لص عدادات المياه من وحدات إسكان ١٥ مايو

قررت جهات التحقيق حبس لص عدادات المياه من وحدات اسكان 15 مايو 4 ايام على ذمة التحقيقات.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بسرقة عدادات المياه من وحدات الإسكان بنطاق مدينة ١٥ مايو جنوب القاهرة.

وألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من العقارات حديثة الإنشاء بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعثرت أجهزة المباحث في مايو بحوزته على 11 عداد مياه والأداة المستخدمة فى وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.