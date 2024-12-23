عبد الفضيل: هناك محاولات لشق الصف بين الأهلي وجماهيره

أكد شريف عبدالفضيل لاعب الكرة المصرية السابق، أن هناك محاولات لشق الصف بين إدارة الأهلي والجماهير والفريق، مشيرًا إلى أن هناك العديد يرغب في إسقاط النادي الأحمر، والكيان كله "مبني على جماهيره" ثم الإدارة واللاعبين.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الجمهور هو الداعم، والإدارة هي الأساس، ثم فريق الكرة، وباقي الفرق الآخرى داخل الأهلي، الفريق الأحمر فاز بنتيجة 6-1، وبعد اللقاء خرجنا للحديث عن أزمة معينة".

وأضاف: "الشناوي كان يريد الذهاب لتحية الجمهور بعد اللقاء، وهو يستحق الإشادة على الموقف، وجماهير الأهلي هي دائما الداعم الأول، وقبل اللقاء حدث انتقاد لـ"الشناوي وكهربا"، وجماهير النادي لها حق علينا، ولكن لا يجوز الهجوم ضد اللاعبين قبل مباراة كبيرة، رغم الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي".

وأكمل: "سبق وحضر الجمهور وأنا في الأهلي، وجاءوا إلينا لتوصيل رسالة معينة، وهذا من حقهم تماما، من حق الجمهور أن يوصل رسائله ولكن بدون تجاوز، ولابد من التكاتف خلال الفترة الحالية".

وزاد: "محمد رمضان شخصية صارمة، وهو في النهاية (بشر) وكلنا من الوارد أن نخطئ، لا أريد تجميل الأمور أو مسك العصا من المنتصف، ولكن جمهور الأهلي خط أحمر، وقراره متسرع بالخروج من الملعب، لكن أرى أن هناك حملات ممنهجة ضده وسخرية كبيرة ضد المدير الرياضي بشكل غريب جدًا".

وتابع: "ستبدأ حملات كثيرة ضد النادي الأهلي، الجميع سوف ينسى المباراة والنتيجة الكبيرة، ويتفرغ للهجوم ضد النادي، والجمهور في أوقات سابقة كان يقوم بإيصال رسالته بشكل أفضل للمسئولين داخل النادي أو الإدارة أو اللاعبين".

وأتم: "جمهور الأهلي لابد أن يعود لدعم فريقه بشكل قوي، ومنتظـر منهم الدعم والمساندة بقوة، وسبق وتعرضت للهتافات الكثيرة ومنها من جانب النادي الإسماعيلي بعد رحيلي عن الفريق".