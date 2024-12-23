ماذا حدث داخل غرفة ملابس الأهلي بين شوطي مباراة بلوزداد؟|ناقد يكشف مفاجأة

هنأ إسلام محمد، الناقد الرياضي، جماهير النادي الأهلي بعد فوز الفريق الكبير على شباب بلوزداد الجزائري بسداسية نظيفة في مباراة ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح إسلام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هذه السداسية كانت مهمة للغاية خاصةً بعد الخروج المؤلم للأهلي من كأس التحدي أمام نادي باتشوكا، بعد خسارته في ركلات الترجيح.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن تعليمات المدير الفني مارسيل كولر بين شوطي المباراة كان لها تأثير كبير على أداء اللاعبين في الشوط الثاني، حيث تمكنوا من إحراز خمسة أهداف متتالية دون أن يستقبلوا أي هدف. وأضاف أن كولر قام بتوبيخ اللاعبين في غرفة خلع الملابس بين الشوطين، وأن الأجواء داخل الغرفة كانت متوترة إلى حد أن الجماهير كانت قادرة على سماع صوت الجهاز الفني المرتفع.

وفي ختام حديثه، أكد إسلام محمد أن ما يحدث داخل غرفة خلع الملابس في النادي الأهلي من بعض اللاعبين يحتاج إلى وقفة كبيرة، بغض النظر عن النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق في المباراة ضد شباب بلوزداد.

