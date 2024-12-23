لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يستجيب لمواطن غير قادر على الحركة

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإستغاثة مواطن غير قادر على الحركة وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) مريض وغير قادر على الحركة لنقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتم مساعدته وإنزاله من مسكنه بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.



من جانبه تقدم المبلغ بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الإستجابة وتقديم المساعدة له.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.