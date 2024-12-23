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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول جميع المحافظات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول
جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول
ياسمين بدوي
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أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول لتبدأ في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

وبالنسبة لوضع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.
 

ومع إعلان جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا ، مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول .. هذه الأيام اجازة

وقد إلتزمت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، أثناء وضع جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول ، على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥ ، تنفيذا لتعليمات وقرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
 

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم، شروط تقدم طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي للامتحانات بنظام المنازل خلال العام الدراسي الحالي 2024 / 2025، مؤكدة أنها كالتالي :

طلاب الصف الأول الإعدادي

  • أن يكون الطالب حاصلا على ما يفيد نجاحه في امتحانات المرحلة الابتدائية او ما يعادلها ، وأن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ نجاحه على الافادة المذكورة.
  • بالنسبة للمتعلمين الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب للصف السادس الابتدائي يمكنهم الاختيار بين الانتقال إلى الإعدادي المهني أو التقدم من الخارج إلى التعليم الإعدادي العام على نظام المنازل بشرط ألا يقل سن الطالب في أول أكتوبر للامتحان عن 12 عاما وذلك طبقا للقرار الوزاري 260 لسنة 2018.
  • أن يكون الطالب قد استنفذ مرات الرسوب في الصف الأول الإعدادي العام.
  • الحاصلون على شهادة محو الامية طبقا للقانون 8 لعام 1991 ، فوقا للقرار الوزاري يسمح لكل من حصل على شهادة محو الامية بالالتحاق بالحلقة الثانية من التعليم الاساسي (الحلقة الإعدادية) نظاما أو انتساباوفقا للمرحلة العمرية في تاريخ إلتحاقه ، وذلك بعد إجراء امتحان معادلة في جميع مواد الصف السادس الابتدائي (التربية الدينية - اللغة العربية - اللغة الاجنبية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية ).
  • الناجحون في امتحان نهاية الحلقة الابتدائية الأزهرية بشرط احضار خطاب من المنطقة. الازهرية بالموافقة على التقدم على نظام المنازل وعلى ألا يكون مقيدا بالمعاهد الأزهرية وبعد أخذ إقرار على الطالب و ولي أمره بذلك.
  • الطالب المفصول فصل نهائي من التعليم الأزهري بالصف الأول بسبب استنفاذ مرات الرسوب في نفس الصف وكذلك السنة الاستثنائية.

طلاب الصف الثاني الاعدادي

  • يشترط الناجحون بنظام المنازل من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الإعدادي.
  • أن يكون قد أمضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان النقل من الصف الأول الإعدادي العام.
  • أن يكون قد استنفذ مرات الرسوب في الصف الثاني الإعدادي العام.
  • الطالب المفصول فصل نهائي بالصف الثاني من التعليم الأزهري بسبب استنفاذ مرات الرسوب في نفس الصف وكذلك السنة الاستثنائية.
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