السجن المؤبد لـ فلاح قـ.ـتل ابنه بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، فلاحا ، بالسجن المؤبد ، قـ.ـتل ابنه بمدينة منفلوط ، بسبب خلافات بين المتهم وزوجته والدة المجني عليه .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة ، و مصطفى سيد مصري نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس .

تعود وقائع القضية رقم 30615 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط، إلى ورود بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي بوصول " محمد . ع . م " 19 عاما، مصاب بعدة طعنات وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية.

وتوصلت تحريات الملازم أول سراج الدين شعبان، معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " عبد التواب . م . ع " 43 عاما، فلاح ، " والد المجني عليه".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان جالسا أمام منزله ويقوم بالصياح بصوت مرتفع فخرج ابنه المجني عليه من المنزل ناحية والده " المتهم " لتهدئة والده وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وحاول المجني عليه الفرار إلا أن المتهم قام بالعدو خلفه حتى سقط المجني عليه أرضا فقام المتهم بالوقوف عليه وتوجيه عدة طعنات متفرقة بالجسم وذلك بسبب خلافات بين المتهم وزوجته " والدة المجني عليه فاحدث إصابته والتي أودت بحياته.

وأكدت التحريات أن المتهم مدمن تعاطي المواد المخدرة وعقب ارتكاب جريمته قام بالفرار والتخلص من السلاح الأبيض الذي ارتكب به جريمته .