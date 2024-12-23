قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
أحمد حسن: الزمالك يجهز المقدم لتجديد عقد زيزو
حكم قضائي بإخلاء عقار صبحي خليل بالعجوزة| والفنان يستغيث .. تفاصيل مثيرة
برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض
الشيوخ يوافق على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه والمضاعفات الطبية
صفقة مخدرات ضخمة .. الداخلية تحبط تهريب كبتاجون بـ 4 مليارات جنيه
بعد إطلاق الخدمة رسميًا.. فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر
هل الحج والعمرة يسقطان الصلاة الفائتة .. الإفتاء ترد
خلال أيام .. فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
حصاد 2024| لبنان يزداد أوجاعه مع اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. الاحتلال يضرب بقوة الضاحية الجنوبية لبيروت.. وتفجيرات أجهزة بيجر واغتيال حسن نصر الله أبرز الأحداث المؤلمة
وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

السجن المؤبد لـ فلاح قـ.ـتل ابنه بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيهاب عمر
×

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، فلاحا ، بالسجن المؤبد ، قـ.ـتل ابنه بمدينة منفلوط ، بسبب خلافات بين المتهم وزوجته والدة المجني عليه .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة ، و مصطفى سيد مصري نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس .

تعود وقائع القضية رقم 30615 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط، إلى ورود بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي بوصول " محمد . ع . م " 19 عاما، مصاب بعدة طعنات وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية. 

وتوصلت تحريات الملازم أول سراج الدين شعبان، معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " عبد التواب . م . ع " 43 عاما، فلاح ، " والد المجني عليه".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان جالسا أمام منزله ويقوم بالصياح بصوت مرتفع فخرج ابنه المجني عليه من المنزل ناحية والده " المتهم " لتهدئة والده وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وحاول المجني عليه الفرار إلا أن المتهم قام بالعدو خلفه حتى سقط المجني عليه أرضا فقام المتهم بالوقوف عليه وتوجيه عدة طعنات متفرقة بالجسم وذلك بسبب خلافات بين المتهم وزوجته " والدة المجني عليه فاحدث إصابته والتي أودت بحياته.

وأكدت التحريات أن المتهم مدمن تعاطي المواد المخدرة وعقب ارتكاب جريمته قام بالفرار والتخلص من السلاح الأبيض الذي ارتكب به جريمته .

أسيوط أخبار الحوادث السجن المؤبد أخبار أسيوط إدمان المواد المخدرة جنايات أسيوط أخبار المحافظات محكمة جنايات أسيوط فلاح ينهي حياة نجله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

سعر الدولار

سعر الدولار رسميا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الإثنين 23-12-2024

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

أسعار الذهب

سعر الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

زيزو

الاتفاق تم.. آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

جروس

جروس يرفض المجازفة بالمثلوثي أمام طلائع الجيش

محمد صلاح

محمد صلاح بواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. ماذا حدث؟

بالصور

مواليد هذه الأبراج تعاني من كثرة الفلوس في العام الجديد ٢٠٢٥

الابراج
الابراج
الابراج

اعتقادات خاطئة وسوء فهم.. الجراحة قد تسرع انتشار سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

استدعاء سيارة تسلا سايبرترك للمرة السابعة

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

ظهرت وابنتها بصحبته.. زوجة ظافر عابدين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

زوجة ظافر عابدين
زوجة ظافر عابدين
زوجة ظافر عابدين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد