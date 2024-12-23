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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

"سراج" يتفقد مدينة العرائس ومستشفى سوهاج العام وميدان العارف ويوجه بتحسين الخدمات

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
أنغام الجنايني
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قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صباح اليوم بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها عددا من المواقع الحيوية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة مدينة العرائس بحي غرب خلف معهد الأورام، وقد تلاحظ وجود بعض الباعة الجائلين بجوار سور المعهد.

وتواجد مقاهي وكراسي بالشارع العمومي مما يشكل إشغالات تعيق الحركة المرورية، ومظهر غير حضاري يخالف النسق الحضاري بالمنطقة، ووجه بإزالة هذه الإشغالات فورًا حفاظًا على المظهر العام وتيسيرا للحركة المرورية.

على أن يتم توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، كما تفقد أعمال رمي التربة بشارع خلف المعهد تمهيدا للرصف، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال ورصف الطريق لتسهيل الحركة على المواطنين.

وتفقد أيضا إحدى الحضانات الخاصة بالمنطقة، لمراجعة التراخيص، واطمأن على جودة الخدمة المقدمة للأطفال، والسلامة الإنشائية للمبنى، ثم توجه إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة.

ووجه بالاهتمام بتغطية التوصيلات والأسلاك الكهربائية حفاظًا على سلامة العاملين والمرضى، كما التقى مدير المستشفى وعددًا من الأطباء.

محافظة سوهاج

واستمع إلى آراء المواطنين المترددين على المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد ميدان العارف، وشارع المحطة وميدان الثقافة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نظافة هذه المناطق ومنع أي إشغالات تعيق المظهر الحضاري، ووجه بمواصلة العمل لتحسين الخدمات وضمان راحة ورضاء المواطنين.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

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