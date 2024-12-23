الأوبرا تعرض فيلم مدرسة الذاكرة على المسرح الصغير

تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 25 ديسمبر على المسرح الصغير، فيلم "مدرسة الذاكرة" من إخراج نانسى كمال، وإنتاج مؤسسة WOD النمسا، وذلك فى إطار الأنشطة التنويرية للثقافة المصرية.

ويعقب الصالون الثقافى بحضور الراهب القمص فليكسينوس المحرقى، الراهب القمص أشعياء المحرقى مدرس الألحان بالأكليريكية المحرقى، المنتج والمؤلف حسام محمود، مدير التصوير نبيل سمير، ويديره نبيل فاروق مدير مكتبة جمعية الآثار القبطية.

يتناول الفيلم بالتحليل العميق حكاية التلمذة فى إستلام الألحان الكنسية عبر الأجيال فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار 2000 عام .