وكيل صحة الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى المحلة العام.. صور

قام الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بزيارة مفاجئة لمستشفى المحلة العام بهدف الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وضمان انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، إضافة إلى التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، التي تضم 33 سريرًا موزعة بين استقبال الأطفال، الباطنة، الجراحة، العظام، النساء، وإنعاش القلب الرئوي، بالإضافة إلى غرف الملاحظة.

كما اطلع على غرف العمليات، التي يبلغ عددها 12 غرفة، إلى جانب 4 غرف إفاقة، ومتابعة معدلات العمليات وقوائم الانتظار.

وأشار الدكتور بلبل إلى تحديثات الأجهزة الطبية بالمستشفى، حيث تم توفير أحدث المعدات، مثل جهاز المنظار الجراحي، جهاز الأشعة C-Arm، جهاز الأشعة المقطعية الجديد بقدرة 16 مقطعًا، وجهازين للأشعة العادية DR، بالإضافة إلى جهاز رسم العضلات، وحدة الأسنان الجديدة، وجهاز أشعة بانوراما.

كما استعرض تجهيزات الرعاية المركزة التي تضم 68 سريرًا، منها 19 جهاز تنفس صناعي للكبار، و5 أجهزة للأطفال، و11 جهازًا للحضانات.

واختتم وكيل الوزارة زيارته بتفقد أعمال تطوير قسم الأورام الجديد، الذي يُعد إضافة كبيرة للمستشفى، حيث يهدف إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام بمدينة المحلة الكبرى والمناطق المحيطة.

يتضمن القسم تجهيزات خاصة، مثل كبينة أمان لتحضير أدوية المرضى، وعدد مناسب من الأسرة لتلبية احتياجات العلاج.