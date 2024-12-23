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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

إعلامي يفتح النار على كهربا: «لاعب للشو فقط.. وأيامه في الأهلي معدودة»

كهربا
كهربا
محمد بدران
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تحدث الإعلامي كريم رمزي عن أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلي، مع جماهير الفريق الأحمر عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري، بعد حثه زملائه على عدم تحية الجماهير.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه "لعبة والتانية" على إذاعة "ميجا إف إم": "ما حدث من كهربا ومحمد رمضان خاطئ بنسبة 100% دون جدال، والحديث عن غير ذلك هو مجرد مجاملات، لأن ما حدث هو خطأ جسيم".

وتابع كريم رمزي: "محمد رمضان يعي قيمة الأهلي وقد خاض مباريات في التسعينيات والجمهور كان يملأ جنبات الملعب، فكيف يصدر ذلك منه؟".

وأكمل رمزي: "محمود كهربا لعب على مشاعر جماهير الأهلي، وجماهير الأهلي هي من ساندته في أزماته الماضية، والجمهور هو من شاله، ولولا الجمهور لاختفى منذ فترة ولرحل عن الأهلي. فكيف يفعل ذلك مع الجمهور؟".

وواصل رمزي: "في النهاية، ما حدث هو شيء سيء من جانب اللاعبين، خاصة محمود كهربا ومحمد رمضان، وكهربا في أسوأ حالة فنية ممكنة، وليس لديه عروض في مصر، لكنه بات قريبًا من الرحيل عن النادي الأهلي إلى ليبيا أو العراق".

واختتم كريم رمزي: "كهربا قصَّر في حق نفسه، وكان يُعتبر لاعبًا جيدًا، لكنه أصبح لاعبًا للشو الجماهيري فقط، حتى أنه بدأ يفقد الجمهور الذي يحمي ظهره".

محمود كهربا كريم رمزي جماهير الاهلي النادى الأهلي

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