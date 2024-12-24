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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

مركز اللغات المتخصصة بجامعة حلوان يعلن بدء دورات اللغة الإنجليزية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية (المستوى الثالث والمستوى الخامس)، يأتى ذلك في إطار جهود جامعة حلوان لدعم الطلاب والباحثين وتطوير مهاراتهم اللغوية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الدورات تأتي في إطار رؤية جامعة حلوان لدعم الطلاب والباحثين وتطوير مهاراتهم اللغوية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم خدمات تعليمية متخصصة ومتميزة تخدم المجتمع الأكاديمي.

وتتمثل تفاصيل دورة المستوى الثالث، حيث تبدأ الدورة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 وتستمر على مدار ستة أيام، حيث تُقام في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمواعيد محددة هي 26 و28 و30 يناير، بالإضافة إلى 2 و4 و6 فبراير 2025.

كما تتمثل تفاصيل دورة المستوى الخامس، حيث تُقام الدورة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من يوم الاثنين 27 يناير 2025 وحتى الخميس 13 فبراير 2025، بواقع 24 ساعة تدريبية.

وتبلغ رسوم الاشتراك في الدورة 600 جنيه للمصريين، مع ضرورة إرفاق صورة البطاقة الشخصية، فيما تبلغ رسوم الوافدين 150 دولارًا، مع تقديم صورة جواز السفر.

وحول تفاصيل التسجيل، أوضح الدكتور شادي الكردي أن الدورة متاحة لجميع الطلاب والمهتمين، سواء كانوا من داخل الجامعة أو خارجها، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم قبل موعد بدء الدورة.

للتسجيل أو الاستفسار: يمكن للراغبين في الالتحاق بالدورة أو الاستفسار التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596

جامعة حلوان مركز اللغات للأغراض المتخصصة كلية الآداب جامعة حلوان

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