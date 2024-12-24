مواصفات أحدث سيارة كهربائية يابانية «نيسان أريا» 2025 | صور

تواصل العلامة اليابانية نيسان من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بعد أن كشفت عن أحدث إصداراتها والتي تحمل اللقب أريا موديل 2025.

تأتي السيارة نيسان أريا بمظهر خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تجمع بين تصميم الكروس أوفر والـ SUV، مع تمتعها بمصابيح أمامية حادة الشكل وواجهة عصرية، بالإضافة إلى لمسات انسيابية للناحية الخلفية، وسبويلر أنيق.

مواصفات أحدث سيارة كهربائية يابانية "نيسان أريا"

ترتكز السيارة نيسان أريا على جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة، بالإضافة إلى تمتعها بعدد من التجهيزات الداخلية منها، لوحة لعرض البيانات متصلة مع شاشة ملونة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

نيسان أريا

تحتوي سيارة نيسان أريا على نظام صوتي ترفيهي، فرامل يد كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد من الجلد، بالإضافة إلى باقة من التقنيات الخاصة بالحماية والأمان منها، التعرف على إشارات الطريق، مساعدة توجيه مغادرة المسار، مراقبة النقطة العمياء مع مساعدة التوجيه.

نيسان أريا

كما تضم السيارة نيسان أريا مساعدة توجيه مغادرة المسار، تحذير الاصطدام الأمامي مع رصد حركة المشاة، نظام ProPilot Assist، الكبح التلقائي، مثبت سرعة، شاشة مراقبة انتباه السائق، وسائد هوائية للحماية، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة.

نيسان أريا

القدرات الفنية للسيارة نيسان أريا 2025

تضم السيارة نيسان أريا 2025 محرك بقوة 214 حصانا و300 نيوتن متر من عزم الدوران، مع مدى سير يقدر بـ 348 كيلومترًا، بالإضافة إلى منظومة فنية أخرى بقوة 238 حصانا ومدى يبلغ 465 كيلومترًا، إلى جانب قوة تتراوح بين 335 و389 حصانا للفئات الأخرى.

أسعار السيارة نيسان أريا 2025 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة نيسان أريا 2025 في السوق العالمي من 41,160 دولار أمريكي وصولاً إلى 55,760 دولار أمريكي.