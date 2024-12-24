حقك تنظمي.. التفاصيل الكاملة لفعاليات حملة تنظيم الأسرة غربي الإسكندرية

تابعت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، فاعليات اليوم الثاني للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية "حقك تنظمي" وذلك ببشاير الخير ٣ ، ٥ بمنطقة القباري.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزاره الصحة والسكان قطاع السكان وتنظيم الأسرة ووزارة الصحة بالإسكندرية ومدير إدارة غرب الطبية وفي حضور الدكتورة توحيدة عبد الرحمن مدير تنظيم الأسرة بمنطقة غرب الطبية.

واشتملت الحملة علي وجود عيادات متنقله لتنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة مجانيه وكشف أمراض النساء والأطفال ومبادرات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وذلك لعدد ٢٩٠ حالة "الأطفال ٩٠ ، مشورة ٤٥ ، كشف نساء وتنظيم ٨٣ ، الكشف المبكر عن الأورام ١٧ ، صحة المرأة ٣٥ ".

وفي سياق متصل اشتملت الحملات علي ندوة دينية للشيخ إبراهيم عبد الله أوقاف غرب وكذا ندوة توعويه عن تنظيم الأسرة وشرح إدارة مشروعك عن تمويل المشروعات والمستندات المطلوبة وخدمات تمكين المرأة اقتصادياً.

كما قام مسئولي شركة المياه بتعريف الأهالي علي الخدمات التي تقدمها شركة المياه من خط ساخن وخدمة كبار السن لعدم الانتظار كما تحدثوا عن أهمية الحفاظ علي المياة ووجود قطع موفره للمياة وتم التعريف بمبادرة حياه كريمه وما تقدمة من خدمات للقري في الصعيد وحتي الوجه اليحري

وعلي هامش القافلة تم عقد ندوات عن تماسك الأسرة والتربية الإيجابية للأطفال والتفاهم وأهمية الحوار بين الآباء والأبناء.

وجاء ذلك بتنسيق ووجود مسئولي صحة غرب ومسئولي التثقيف الصحي بغرب الطبية ، مركز معلومات التنميه المحليه ووحده تكافؤ الفرص ومشروعك والوحدة الادارية ببشاير الخير والعلاقات العامه والاعلام ووحدة حماية الطفولة بالحي.