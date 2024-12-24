قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر الساعي يطلب الرحيل عن الأهلي في الشتاء
حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
إصابة 20 إسرائيليًا خلال توجههم للملاجئ جراء إطلاق صاروخ من اليمن
هدية كأس العالم.. حتحوت يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح
الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
هل المعاصي تؤثر على البركة في الرزق؟.. داعية يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24-12-2024
عائلة واحدة.. أول تعليق من الأهلي بعد واقعة اللاعبين والجماهير
بيان عاجل لـ أمريكا بعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات موزمبيق
أماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة
موعد بداية رمضان 2025.. وأفضل الأدعية المستجابة في الشهر الكريم
مصدر إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

حقك تنظمي.. التفاصيل الكاملة لفعاليات حملة تنظيم الأسرة غربي الإسكندرية

ندوة توعوية على هامش قافلة طبية بالاسكندرية
ندوة توعوية على هامش قافلة طبية بالاسكندرية
أحمد بسيوني
×

تابعت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، فاعليات اليوم الثاني للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية "حقك تنظمي" وذلك ببشاير الخير ٣ ، ٥ بمنطقة القباري.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزاره الصحة والسكان قطاع السكان وتنظيم الأسرة ووزارة الصحة بالإسكندرية ومدير إدارة غرب الطبية وفي حضور الدكتورة توحيدة عبد الرحمن مدير تنظيم الأسرة بمنطقة غرب الطبية.

واشتملت الحملة علي وجود عيادات متنقله لتنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة مجانيه وكشف أمراض النساء والأطفال ومبادرات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وذلك لعدد ٢٩٠ حالة "الأطفال ٩٠ ، مشورة ٤٥ ، كشف نساء وتنظيم ٨٣ ، الكشف المبكر عن الأورام ١٧ ، صحة المرأة ٣٥ ".

وفي سياق متصل اشتملت الحملات علي ندوة دينية للشيخ إبراهيم عبد الله أوقاف غرب وكذا ندوة توعويه عن تنظيم الأسرة وشرح إدارة مشروعك عن تمويل المشروعات والمستندات المطلوبة وخدمات تمكين المرأة اقتصادياً.

كما قام مسئولي شركة المياه بتعريف الأهالي علي الخدمات التي تقدمها شركة المياه من خط ساخن وخدمة كبار السن لعدم الانتظار كما تحدثوا عن أهمية الحفاظ علي المياة ووجود قطع موفره للمياة وتم التعريف بمبادرة حياه كريمه وما تقدمة من خدمات للقري في الصعيد وحتي الوجه اليحري

وعلي هامش القافلة تم عقد ندوات عن تماسك الأسرة والتربية الإيجابية للأطفال والتفاهم وأهمية الحوار بين الآباء والأبناء.

وجاء ذلك بتنسيق ووجود مسئولي صحة غرب ومسئولي التثقيف الصحي بغرب الطبية ، مركز معلومات التنميه المحليه ووحده تكافؤ الفرص ومشروعك والوحدة الادارية ببشاير الخير والعلاقات العامه والاعلام ووحدة حماية الطفولة بالحي.

الاسكندرية الصحة الانجابية بشاير الخير حي غرب القباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

اعتماد زيادة المعاشات وتجميد التوني.. 9 قرارات عاجلة من نقابة المهندسين

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

فتاة

السائق حاول يتحرش بيها.. فتاة تقفز من سيارة ميكروباص بالشروق

كهربا

سرطان داخل أي فريق .. ميدو يفتح النار على كهربا

الاهلي

مهيب عبدالهادي يعلن أولى صفقات النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية رسميا

ترشيحاتنا

الرزق

عمرو مهران: البركة فى الرزق ليست بالحسابات أو العدد

الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز: هذا الأمر يغفر ذنوب العبد كل يوم

عبادة المرأة

حاسة إن ربنا مش بيحبني؟.. عضو بـ"الأزهر العالمي للفتوى" تجيب

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد