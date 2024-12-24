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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبين في مطار الغردقة

أجهزة تدخين إلكترونية
أجهزة تدخين إلكترونية
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ضبط رجال الجمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة  مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة، محاولتى كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة 1975.

ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر

أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخارج تم ضبط 14 شريطًا، بكل شريط 10 أقراص باجمالي 140 قرصاً من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب نمساوي مخبأة بطريقة احترافية، وكذلك ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر وأجهزة تدخين إلكترونية تحتوي على سوائل مخدرة بحوزة راكب بلجيكي الجنسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه بهما، وتحرير محضري ضبط بالواقعتين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تأتي هذه الضبطيات في إطار جهود مصلحة الجمارك المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

الجمارك الماريجوانا مطار الغردقة المواد المخدرة جمارك الغردقة

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