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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

إصابة 20 إسرائيليًا خلال توجههم للملاجئ جراء إطلاق صاروخ من اليمن

صاروخ
صاروخ
شيماء مصطفى
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أعلن الإسعاف الإٍسرائيلي، عن إصابة 20 شخصًا خلال توجههم للملاجئ جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت خدمة الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء إنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ اعتراضية في مناطق مأهولة بالسكان بعد أن اعترض جيش الاحتلال صاروخًا من اليمن أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وأضافت نجمة داوود الحمراء أن مسعفين قدموا العلاج لما لا يقل عن 20 شخصًا إما سقطوا أثناء الركض إلى الملاجئ أو كانوا يعانون من نوبات هلع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن صاروخًا أطلق من اليمن سقط في وسط إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيقدم تحديثا إضافيا عندما تتوفر لديه معلومات إضافية.

وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار، بعد سقوط شظايا نتيجة اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعمليات تمشيط في تل أبيب للبحث عن مواقع سقوط محتملة.

وفي أعقاب إطلاق الحوثيين صاروخا على إسرائيل في وقت سابق من الليلة، تعهد عضو بارز بجماعة الحوثيين بأن مثل هذه الهجمات ستستمر "حتى يتوقف العدوان على الشعب في غزة".

وقال حزام الأسد: "سيتعلم نتنياهو أن أحلامه بشرق أوسط جديد ليست سوى عقاب له وللكيان المستورد".

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