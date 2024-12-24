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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أمير هشام يكشف تفاصيل الفيديو المتداول عن كهربا ويوجه نصيحة للاعب

كهربا
كهربا
يارا أمين
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أكد الإعلامي أمير هشام، أنه فوجئ بتداول فيديو لـ محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وهو في حالة شجار مع بعض الأشخاص.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "بالتأكيد الشكل غير جيد، ولا أحب رؤية اللاعبين في هذه المواقف، خصوصًا عندما يكون الأمر متعلق باللاعبين المصريين".

وأضاف: "علمت أن الواقعة بالفعل حدثت، ومنذ فترة طويلة، وكانت في (حفل زفاف) وليس فى ملهى ليلي، وحصل مشادة بين كهربا وأحد الأشخاص، والفيديو المتداول صحيح".

وأكمل: "رسالتي لـ كهربا.. (لماذا تضع نفسك في هذه المواقف؟)، ربنا أنعم عليك بالموهبة والتعاطف الجماهيري في العديد من المواقف منذ أن كنت لاعبا في الزمالك، ولكن ما الداعي للدخول في هذه المشكلات؟!".

وزاد: "أي لاعب سوف يندم كثيرًا على دخوله في تلك الأزمات، بعض اللاعبين تفوت الفرص، وتندم بعد الاعتزال، المفترض أن اي لاعب (يحمد ربنا على النعم)، والمفروض أن يكون كهربا أو أي لاعب آخر على قدر المسئولية، وأن يُجاهد نفسه لتحمل أي ضغوط، وعدم الدخول في مشاحنات، اللاعب المفروض أن يقدر النجومية التي وصل إليها وأن يكون مسئولا عن تصرفاته".

شجار أمير هشام الأهلي ملهى

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