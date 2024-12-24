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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح وضباب على هذه المناطق

السعودية
السعودية
شيماء مصطفى
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أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي توقعاته الخاصة بحالة الطقس اليوم الثلاثاء، على محافظات ومناطق المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الحدود الشمالية والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير،الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر تعد من خفيف إلى متوسط الموج ليصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

السعودية الطقس طقس السعودية المركز الوطني للأرصاد السعودي

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