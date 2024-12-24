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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

لتبادل الأسرى.. نتنياهو يؤكد إحراز "بعض التقدّم" في المفاوضات مع حماس

نتنياهو
نتنياهو
إسراء صبري
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عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أعلن فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إحراز "بعض التقدّم" في المفاوضات مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، مضيفا: لكننا لا نعلم متى سيتم إنجازها.

ووجه نتنياهو حديثه إلى عائلات المحتجزين، قائلا: “نفكّر فيكم ولن نتخلّى عن أحبائكم إذ إنّهم أحباؤنا أيضًا”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، مقتـ.ل 3 عسكريين بينهم ضابط في المعارك التي تجري مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنود القـ.تلى هم النقيب إيلاي جافريل عتيدجي، والرقيب نتانئيل بيساح، والرقيب أول هيلل دينر، شمال قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية

حماس نتنياهو قطاع غزة المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

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