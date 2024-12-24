الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر درون

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في بيان لها: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.