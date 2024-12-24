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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

طهران: سوريا علقت الرحلات الجوية الإيرانية حتى 22 يناير

الطران الايراني
الطران الايراني
دعاء أبوهشيمة
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قال مسؤول الطيران المدني الإيراني الأعلى، اليوم الثلاثاء، إن الرحلات الجوية إلى سوريا ستظل معلقة حتى أواخر يناير، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني حسين بورفرزانة قوله: "من أجل الطيران إلى بلد ما، يجب على بلد المقصد منح تصاريح الدخول والقبول".

وأضاف: "حاليا، لن يُسمح بالرحلات الجوية إلى سوريا حتى 22 يناير، بعد عطلة رأس السنة الجديدة".

ولم يتضح على وجه التحديد متى أوقفت إيران الرحلات الجوية إلى سوريا.

وغادر آلاف الإيرانيين سوريا منذ سقوط  بشار الأسد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، أن المباحثات الدبلوماسية جارية لإعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، عن خطة الحكومة لإعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا مؤكدة أن: "موقفنا تجاه السفارة دبلوماسي، ونحن على استعداد وكذلك هم مستعدون".

وقالت مهاجراني، في مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول وجود تقارير بشأن خطة الحكومة لإعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا: "من المهم بالنسبة لنا أن تكون هناك حكومة تستند إلى إرادة الشعب وتحافظ على وحدة الأراضي السورية. كما أن منع نمو وانتشار الإرهاب يعد أمرًا ذا أهمية لنا وللمنطقة بأسرها، حتى لا تتعرض سوريا والدول المجاورة لها للضرر".

وأضافت، أما فيما يتعلق بالسفارة، فإن موقفنا دبلوماسي، ونحن على استعداد كما أنهم مستعدون، ونحن حاليًا في طور المشاورات الدبلوماسية لإعادة فتح سفارتي البلدين".

سوريا رأس السنة الجديدة مسؤول الطيران المدني الإيراني الرحلات الجوية إلى سوريا

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