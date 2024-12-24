طبيعية جدًا.. تعليق نارى من شوبير على عقوبات الرابطة وعدم إيقاف دونجا

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على عقوبات رابطة الأندية المحترفة ضد نادي الزمالك ولاعبه نبيل عماد دونجا بعد أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري.

وقال أحمد شوبير خلال فيديو نشره على موقع فيسبوك من تصريحاته الأذاعية: “ناس كثير باعتة تقول لي ده ينفع هي دي عقوبات يا كابتن، وأنا شايف الرابطة طبقت اللائحة بحذافيرها دونجا 3 إنذارات إيقاف مباراة، فحد هيقول لي ده مسك الحكم، بس الحكم لم يذكر شيء في تقريره وطبقا لما جاء في تقرير الحكم تم اتخاذ العقوبات”.

وأضاف شوبير: “هتقول لي هيمنع الجماهير دي إزاي هقول لك لأ كل حاجة بالفان أيدي يا حبيبي ومعروفين برقم البطاقة وكل شيء، وهذه الجماهير سيتم منعها من حضور مباراة مع الزمالك وشايفها عقوبات طبيعية جدًا”.

واختتم شوبير: “وفقا لمصدر في رابطة الأندية عدم إيقاف دونجا تقرير الحكم لم يتضمن أي شيء وبالتالي الرابطة لا يحق لها معاقبة اللاعب في واقعة لم يعاقبه الحكم عليها من الأصل يعني”.