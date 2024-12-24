أكاديمية الشرطة تنظم ورشة بحضور مسئولى الاتحاد الأفريقى.. صور

نظمت أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية) فعاليات ورشة عمل بعنوان "إعتماد دليل الإجراءات القياسية لتقييم وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين لعمليات دعم السلام بالإتحاد الأفريقى" والتى عقدت على مدار (5) أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجارى بحضور (20) مشاركاً من مسئولى الإتحاد الأفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية وممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالإتحاد الأفريقى.

تستهدف ورشة العمل إعتماد مسودة دليل الإجراءات القياسية لإختبار وإختيار العناصر الشرطية المقرر مشاركتها ضمن وحدات الشرطة المشكلة أو ضباط الشرطة الفرديين بمهام دعم السلام التابعة للإتحاد الأفريقى من أجل ضمان إختيار أفضل الكوادر الشرطية المشاركة فى تلك المهام.

ويأتى ذلك فى إطار دعم وتنمية القدرات الشرطية فى عمليات دعم السلام التى يقودها الإتحاد الأفريقى أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة .

شملت جلسات ورشة العمل نقاشات مثمرة شارك فيها ضباط الوزارة بما يمتلكونه من خبرات فى مجال حفظ السلام تم إكتسابها عبر المشاركات المصرية الفعالة والمتميزة فى هذا المجال منذ بدء أول مشاركة للشرطة المصرية فى عام 1989 وحتى الأن لتحتل الشرطة المصرية المركز الثالث ضمن أكبر الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام.

وإنتهت ورشة العمل بتحقيق مستهدفاتها والوصول الى صيغة نهائية للدليل الإسترشادى الخاص بإختيار وتعيين الكوادر الشرطية المقرر مشاركتها فى وحدات الشرطة المشكلة أو كضباط شرطة فرديين على أن يتم إرسال الصيغة النهائية لممثلى الدول الأعضاء بالإتحاد تمهيداً لإعتماده .

أعرب مسئولو الإتحاد الأفريقى عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المشاركة المتميزة لخبراء الوزارة التى أثرت المناقشات وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.

وذلك إنطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة فى منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين .