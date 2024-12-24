باستثمارات 40 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد مبنى مستشفى الرمد الجديد بشبين الكوم

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات.

وتفقد محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية ، حيث جاري أعمال صب الدور الأرضي بالمستشفى على أن يتم تسليم الجناح الأول بها خلال 3 أشهر ، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والوقوف صفاً واحداً للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي وذلك بهدف استيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمساهمة في تخفيف آلامهم ومعاناتهم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.



وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه بإجمالي 42 فصل دراسي جديد، حيث جارى تنفيذ الهيكل الخرساني للمدارس ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسي القادم بما يساهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتقديم خدمات تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أنه تم تنفيذ إجراءات طرح مدارس مجمع البتانون كون قطاع التعليم يقع على رأس أولويات منظومة العمل كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية ، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس حي شرق برفع التراكمات المتواجدة بنطاق محور حضانة الفاروق وبحث إمكانية توفير أراضي لإقامة مجمع مواقف رأسي لاستيعاب أكبر عدد من المركبات لتسهيل الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين.



واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بحي شرق شبين الكوم لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه ، حيث جاري الانتهاء من وضع طبقة الإحلال تمهيدا لأعمال الرصف النهائية كونه شريان تنموي يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة.



وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة بالخطة الجديدة والوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.