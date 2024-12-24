خبير اتصالات: الأنشطة الرقمية بالدول المتقدمة تمثل 30% من حجم الاقتصاد |فيديو

قال المهندس احمد العطيفي، الخبير الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأمن السيبراني يهدف إلى تأمين الشبكات والبيانات في ظل التحول الرقمي بالعالم وتحول جميع الأنشطة سواء الاقتصادية أو غيرها لأنشطة رقمية.

وأضاف "العطيفي"، خلال استضافته ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع علي الفضائية المصرية، أن الأنشطة الرقمية في الدول المتقدمة تمثل 30% من حجم الاقتصاد.

وتابع الخبير الدولي للاتصالات، أصبحت البنوك والصحة رقمية، مشيراً إلي "الرعاية الصحية الرقمية" حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات.

واستكمل احمد العطيفي، أن الصناعة أيضا مبنية علي التكنولوجيا "الجيل الرابع للصناعة" وأنظمة التحكم الرقمية.