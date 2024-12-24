قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفالات عيد الميلاد.. الحكومة السورية الجديدة تعلن يومين عطلة رسمية
أمير هشام: كهربا يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي
رئيس الإمارات يمنح وزيرة البيئة وسام زايد الثانى من الطبقة الأولى
42 حزبا سياسيا يرحبون بقرار العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء
اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد مجالس إدارات "البارالمبية" و33 اتحادا رياضيا
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
انطلاق دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية في كفر الشيخ
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
بريكس: منح 9 دول صفة "شريك" في المجموعة أول 2025
إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية بين العربية للتصنيع والكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

بخصوص منفِّذ هجوم سوق عيد الميلاد.. السعودية توجه طلبا للسلطات الأمنية بألمانيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
×

 
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن  مصدر سعودي قوله بأن  الأجهزة الأمنية السعودية طالبت ألمانيا في وقت سابق بضرورة تسليم المواطن الخمسيني طالب العبدالمحسن منفِّذ الهجوم على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج.

وذكر المصدر قائلا : إن السلطات السعودية حذّرت برلين مراراً من أنّه قد يكون شخصاً خطراً، فيما تعكف السلطات الألمانية على البحث عن إجابات بشأن ثغرات أمنية محتملة بعد هجوم دهس بسوق لهدايا عيد الميلاد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصاب 235، وأعاد تسليط الضوء على الأمن والهجرة قبل انتخابات مبكرة.

وفي سياق آخر، قبضت الشرطة في مدينة بريمرهافن، شمال غرب ألمانيا، أمس (الإثنين)، على رجل هدد في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك بارتكاب جرائم خطيرة في السوق المحلية لهدايا عيد الميلاد، وذكر الرجل في الفيديو أنه سيستهدف الأشخاص الذين يبدو مظهرهم كالعرب أو كشعوب البحر المتوسط في يوم عيد الميلاد.

وكشف رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية هولجر مونش للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد.دي.إف» أن ألمانيا تراجع التدابير الأمنية في أسواق هدايا عيد الميلاد وستعالج أي نقاط ضعف.

وأكد مجدداً أن بلاده تلقت تحذيرا من السعودية في 2023 عن المشتبه به في هجوم ماجديبورج.

السعودية ألمانيا هجوم سوق عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعود للنوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

كهربا

أمير هشام: كهربا يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

سعر الشاي اليوم

انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024

مايا دياب بفستان شفاف

نسيت إننا في الشتاء.. فستان مايا دياب في «موريكس دور» يثير الجدل

حتحوت

هدية كأس العالم.. حتحوت يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح

ترشيحاتنا

جهاز لوحي

جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

نيسان صني 2025

الأرخص من نيسان .. أسعار صني موديل 2025 في السعودية

MG HS

اركب MG HS كسر زيرو أعلى فئة بانوراما بهذا السعر

بالصور

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

ما حقيقة انتشار فيروس غامض يؤدي للرقص في أوغندا يدعى دونجا دونجا

دينجا دينجا
دينجا دينجا
دينجا دينجا

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

فيديو

أزمة الجابوني أرون بوبيندزا مع الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

المزيد