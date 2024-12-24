بخصوص منفِّذ هجوم سوق عيد الميلاد.. السعودية توجه طلبا للسلطات الأمنية بألمانيا



أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر سعودي قوله بأن الأجهزة الأمنية السعودية طالبت ألمانيا في وقت سابق بضرورة تسليم المواطن الخمسيني طالب العبدالمحسن منفِّذ الهجوم على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج.

وذكر المصدر قائلا : إن السلطات السعودية حذّرت برلين مراراً من أنّه قد يكون شخصاً خطراً، فيما تعكف السلطات الألمانية على البحث عن إجابات بشأن ثغرات أمنية محتملة بعد هجوم دهس بسوق لهدايا عيد الميلاد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصاب 235، وأعاد تسليط الضوء على الأمن والهجرة قبل انتخابات مبكرة.

وفي سياق آخر، قبضت الشرطة في مدينة بريمرهافن، شمال غرب ألمانيا، أمس (الإثنين)، على رجل هدد في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك بارتكاب جرائم خطيرة في السوق المحلية لهدايا عيد الميلاد، وذكر الرجل في الفيديو أنه سيستهدف الأشخاص الذين يبدو مظهرهم كالعرب أو كشعوب البحر المتوسط في يوم عيد الميلاد.

وكشف رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية هولجر مونش للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد.دي.إف» أن ألمانيا تراجع التدابير الأمنية في أسواق هدايا عيد الميلاد وستعالج أي نقاط ضعف.

وأكد مجدداً أن بلاده تلقت تحذيرا من السعودية في 2023 عن المشتبه به في هجوم ماجديبورج.