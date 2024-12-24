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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوي النظافة ورفع الاشغالات

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية شوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوي النظافه العامه ورفع الاشغالات، وخلال الجولة التقي المحافظ بالمواطنين.

واستمع المحافظ لمطالب المواطنين ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها ، كما استمع الي آرائهم حول مستوي النظافه العامه بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوي الخدمه ، مؤكداً علي ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظه في الحفاظ علي نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

شملت جولة اللواء"مرزوق" شارعي القنطرة وعاطف الشرقاوي بالمدينة.

 وأكد " مرزوق "، أن حل مشاكل المواطنين وتحقيق مطالبهم  ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولي أولوياته ، مشيراً إلي أن هناك توجيهات مشدده لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم .

يشار الي أن "محافظ الدقهلية " حريص على تواصل واستمرار جولاته بالشوارع بنطاق المدن والمراكز والاحياء والقري صباحا ومساءا يوميا ويلتقي بالمواطنين ليستمع الي مشاكلهم ومطالبهم ويتعرف منهم عن مدي رضائهم عن الخدمات المقدمه في جميع القطاعات وفي المقدمه منها قطاع النظافه.

الدقهلية طلخا محافظ المنصور ة

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