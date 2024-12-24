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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

استعدادًا لشهر رمضان.. دولة عربية تعد برنامجًا استثنائيًا لاستيراد اللحوم

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر، الطيب زيتوني، أمس الاثنين، عن وضع برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا لشهر رمضان المقبل.

وأوضح زيتوني أن هذا البرنامج يأتي لتحقيق الوفرة من هذه المادة الرئيسية في شهر رمضان وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، والتنمية الريفية والصيد البحري.

وأشار إلى أنه لتغطية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، تم إلزام محولي مادتي السكر الأبيض والزيت الغذائي بمضاعفة إنتاجهم ابتداء من شهر يناير المقبل، علاوة عن تدعيم الحصة الشهرية من مسحوق الحليب للملبنات وفق وكالة الأنباء الجزائرية "واج".


كما سيتم تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب الموجه لـ165 مطحنة من أجل توفير كميات إضافية من مادة السميد خلال الشهر الفضيل.

وحذر الوزير من أن أي مسعى للمضاربة في شهر رمضان سيكون "مجرد محاولة يائسة"،بالنظر للإجراءات الاستباقية الرامية لتوفير السلع في السوق الوطني بشكل كافٍ وأكثر من السنة الماضية".

دعا زيتوني المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بمسؤوليتهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، نافيا وجود أي مبرر لرفع الأسعار خلال السنة القادمة، ومشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن أي زيادات أو أعباء إضافية على الشركات.

الجزائر اللحوم شهر رمضان اللحوم الحمراء

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