شباب بلوزداد يدعو جماهيره لمساندة الفريق للثأر من الأهلي بلقاء العودة

أصدر نادي شباب بلوزداد الجزائري بيان صحفي إلى جماهيره بع د خسارته الكبيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الأحد الماضي بالقاهرة.

وقال شباب بلوزداد في بيانه: « بيان إلى جماهير شباب بلوزداد حضوركم القوي في مباراة العودة هو سر الانتصار جماهيرنا العظيمة. بعد الخسارة القاسية في المباراة الأخيرة، نحن بحاجة إلى إثبات أن شباب بلوزداد لا يهتز مهما كانت التحديات اليوم، وأكثر من أي وقت مضى الفريق بحاجة إليكم. حضوركم القوي في مباراة العودة سيكون المفتاح لقلب الموازين وتحقيق النتيجة التي نحلم بها جميعًا. ملعبنا يجب أن يكون ممتلنا عن آخره، بهتافاتكم وأصواتكم التي طالما كانت الوقود الذي يدفع اللاعبين لتقديم الأفضل شباب بلوزداد فريق القلب، ولن نخذله أبدًا. نعم، أخفقنا، والهزيمة كانت ثقيلة، لكن الإيمان بقدرتنا على التعويض هو ما سيصنع الفارق ثقتنا كبيرة في لاعبينا وفي الطاقم الفني، ومع دعمكم المستمر، نستطيع تحقيق المستحيل. لنجعل مباراة العودة موعدًا لتأكيد حبنا وولائنا للشباب الكبير. معا، نرفع راية النادي عاليا بحول الله. كلنا في الملعب... كلنا شباب بلوزداد مجلس إدارة النادي».