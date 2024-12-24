شعبة المستوردين: من الصعب وقف الاستيراد بشكل نهائي

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن أكثر شيء يجبر التجار الجشع على تخفيض الأسعار هو توقف المواطن عن الشراء، متابعا :"اللي يلاقي الحاجات غالية لا يشتريها".

أكثر شيء يجبر التجار الجشع على تخفيض الأسعار

وأضاف متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن في حوار مع الاعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحتاج توسيع دائرة المعارض بعدد ايام اكتر وتكون دائمة.

وأشار متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن المنتج المستورد يزود المنافسة وبالتالي يؤثر على تراجع الأسعار، ومن الصعب وقف الاستيراد بشكل نهائي.