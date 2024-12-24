نيللي كريم تشارك جمهورها بأحدث ظهور خلال أدائها تمارين رياضية

شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بمقطع فيديو جديد أثناء أداء تمارينها الرياضية مع إحدي المدربات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

وحقق الفيديو تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا حيث أشاد الجمهور بجمال ورشاقة نيللي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الفنانة نيللي كريم، بدء تصوير مشاهدها بمسلسل “جاني فى المنام” والذى من المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل ٢٠٢٥.

ونشرت نيللي كريم صورا من داخل كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ومن المقرر مشاركة مسلسل “جاني فى المنام” فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥، وهو من بطولة نيللي كريم ، كندة علوش،روبي ، جيهان الشماشرجي ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وبعيدًا عن انشغال نيللي كريم بأكثر من عمل جديد، فهي تنتظر عرض فيلمها هابي بيرزداي، والذي انتهت من تصويره في يونيو الماضي، ومن المقرر تحديد الموعد النهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من المناطق الشعبية منها بولاق أبو العلا وإمبابة والقناطر الخيرية، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال.

هابي بيرزداي من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر.