شبانة: فيديو كهربا قديم وهناك أشخاص تغذي الفتنة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي في "مشادة" بملهي ليلي قديم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" محدش يقدر يزايد على حب محمد رمضان للنادي الأهلي وجماهيره، وفكرة محاولة الكهربا في الأهلي، غير مبرر، واللاعب شارك في فوز الأهلي بـ3 بطولات إفريقيا وحصل على الكأس والسوبر".

وتابع:" البحث عن فيديوهات قديمة للاعب، وتظهر وينتشر كلام عن رحيل اللاعب، وأنه أفسد اللاعبين وأنه التفاحة التي أفسدت النادي، ولازم يكون هناك توقف لأنك بتنهي على اللاعب دون أن تشعر، رغم أنه ضحى من أجل النادي".

وواصل:" كهربا عنده أخطاء ولكن له مميزات، وممكن تنتقده فنيًا، واذا الفيديو المنتشر للاعب على السوشيال ميديا للاعب قديم".

ووجه شبانة رسالة لجماهير الأهلي:" البعض يحاول سكب البنزين على النار، وأحذر جماهير الأهلي من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص، وهناك لجان قاعده فعل هذا والجماهير دون أن تشعر تنساق وراء ذلك، ولا يجب أن تكون العلاقة بين النادي وجماهيره مثل ذلك".