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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم
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قال أمين عام نقابة المعاشات إبراهيم أبو العطا، إن الزيادة فى يناير هي زيادة الحد الأدني والأقصي للاشتراك فى المعاشات، وهي تتم سنويا فى هذا الشهر، وتعادل 15% من المبلغ القائم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الزيادة تزيد من الحد الأدني للاشتراك والحد الأدني للمعاش، والأقصي للاشتراك والمعاش، موضحا: “لا يوجد زيادة للمعاشات، بل لمن هم فى الخدمة”.

تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود مكثفة في ملف المعاشات، خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني


سيتم بدءًا من 1 يناير 2025 تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

موعد زيادة المعاشات 2025


يترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

سيكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات


المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش
 - أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم زيادته إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
 -المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025
 - إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهًا.
 - إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 11600 جنيه.
 
 المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
 أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.

المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
 الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.

تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيُرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيُرفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

المعاشات الحد الأدني الإشتراك فى المعاشات

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