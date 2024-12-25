ميرفت عبدالعظيم: إجراءات حاسمة لحل أزمة الأدوية وضمان توفرها

صرحت ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن أزمة نقص الأدوية المستوردة، وعلى رأسها الأنسولين، التي نتجت عن التحديات العالمية مثل أزمة العملة وخطوط الإمداد، دفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان توافر الدواء بأسعار تناسب الجميع.

وأوضحت عبدالعظيم، خلال ظهورها في برنامج الخلاصة على قناة المحور، أن المواطن سيشعر بتحسن واضح في توفير الأنسولين، مما سينهي معاناة البحث عنه في السوق السوداء أو الصيدليات.

وأضافت أن أسعار الأنسولين المستورد ستنخفض بنسبة تصل إلى 35%، حيث سينخفض سعر العلبة من 1200 جنيه إلى حوالي 800 جنيه، ما يمثل خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان استمرارية العلاج بأسعار معقولة.