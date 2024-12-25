قرار جديد بشأن سيدتين سرقتا محل مشغولات فضية في عابدين

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس سيدتين 15 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محل مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.





كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.





تابعت أجهزة وزارة الداخلية،مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص "مالك محل مشغولات فضية بالقاهرة" سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الشاكى باكتشاف سرقة مشغولات فضية مختلفة الأنواع من داخل المحل الخاص به وإتهم سيدتين قامتا بالدخول للمحل وطلبتا منه عرض بعض المشغولات وأثناء ذلك قامتا بمغافلته وسرقته ولاذتاا بالفرار.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة (سيدتان "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة).. وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط ( المسروقات المستولى عليها).





وأقرتا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الفضية المستولى عليها بالبيع لدى عميلين"سيئي النية" (مديري محلين للمصوغات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الفضية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة