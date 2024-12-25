قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة خطيرة بالرئة.. خالد الغندور يكشف تطورات حالة لاعب الزمالك
الأنبا توماس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة
أقل سعر دولار اليوم الأربعاء 25-12-2024
3 أدعية نبوية تأتيك بالرزق من حيث لا تدري.. احرص عليها يوميًا
نجم طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك
الأرصاد تحذر من طقس اليوم : مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا
تامر عبدالحميد: الزمالك لن ينافس على وصيف الدوري وعلامات استفهام ضد «جروس»
أغلى ما أملك.. كهربا يوجّه رسالة لوالدته قبل سفرها لأداء مناسك العُمرة
بيان عاجل من حماس بعد استشهاد 8 فلسطينيين في طولكرم
أبو العينين يشارك في عزاء والدة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب
ضوابط جديدة تحدد مدة البرامج الدينية وتحظر الإعلانات .. استثناءات لأربع شخصيات
شهداء ومصابون.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على شمال وجنوب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

قرار جديد بشأن سيدتين سرقتا محل مشغولات فضية في عابدين

متهمة
متهمة
×

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس سيدتين 15 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محل مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.


 

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.


 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية،مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص "مالك محل مشغولات فضية بالقاهرة" سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.

وبالفحص تبين  تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الشاكى باكتشاف سرقة مشغولات فضية مختلفة الأنواع من داخل المحل الخاص به وإتهم سيدتين قامتا بالدخول للمحل وطلبتا منه عرض بعض المشغولات وأثناء ذلك قامتا بمغافلته وسرقته ولاذتاا بالفرار.


 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة (سيدتان "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة).. وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط ( المسروقات المستولى عليها).


 

وأقرتا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الفضية المستولى عليها بالبيع لدى عميلين"سيئي النية" (مديري محلين للمصوغات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الفضية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة

حبس سيدتين مشغولات فضية جهات التحقيق بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر جهاد

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

الاهلي

لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

طقس الأربعاء

إنذار مبكر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أرشيفية

أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟

صورة أرشيفية

المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك

الزمالك

صفقات جديدة على الرادار ورحيل نجم الفريق.. ماذا يحدث بالزمالك؟

أرشيفية

خبير يكشف حالة أسعار الذهب في 2025

الاهلي

الوداد المغربي يرغب في استعارة ثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

قرعة الحج السياحي

وزارة السياحة والآثار: العدد الأكبر من تأشيرات الحج خصص للاقتصادي والبري

الأنبا إبراهيم إسحاق

في عظة قداس عيد الميلاد.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يطلب الصلاة من أجل 5 دول

طارق النبراوي نقيب المهندسين

دعم واسع من المهندسين لمطالب الأطباء ورسالة خاصة لمجلس النواب

بالصور

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024: الإرهاق

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

برج الجدي.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : أهمية التواصل الاجتماعي

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024: قرارات حاسمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : وقت جيد للتخطيط

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

فيديو

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد