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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

إسماعيل فرغلي باكيًا: لم أقصر مع زوجتى في شيء.. وبزعل لو نسيتها

إسماعيل فرغلي
إسماعيل فرغلي
تقى الجيزاوي
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تحدّث الفنان إسماعيل فرغلي عن زوجته الراحلة والتى رحلت عن عالمنا منذ فترة بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنه لم ينساها ودائمًا يتذكرها.  

وقال إسماعيل فرغلي خلال لقائه ببرنامج “بنت البلد” تقديم نشوى مصطفي، إن ابنته الكبرى ضحت بالكثير من الوظائف وتخلت عن العمل لتبقى بجانب والدتها الراحلة حتى توفر لها الرعاية الكاملة.

وأضاف إسماعيل فرغلي: أنه لم يقصر معها بشيء وهى على قيد الحياة ودائمًا يتذكرها ويترحم عليها بشكل مستمر معلقا: “أنا مرتاح لأنى لم أقصر معاها فى حاجة ولو انشغلت شوية بالشغل ومفتكرتهاش بحس بالزعل الشديد”.

وفى وقت لاحق، تحدث الفنان إسماعيل فرغلي عن زوجته التى رحلت عن عالمنا، حيث وصفها بأنها كانت هدية له من الله وكانت علاقتها مميزة مع جميع من حوالها.

أضاف إسماعيل فرغلي فى تصريحات تليفزيونية: أن زوجته كانت ليس لديها طلبات فى الحياة سوى رؤية أولادها فى أحسن حال".

مضيفًا: “أنها عانت خلال أيامها الأخيرة واشتد المرض عليها بشكل قوي.

وكان قد شارك إسماعيل فرغلي فى مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية

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