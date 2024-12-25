كريم ذكري: غياب الشفافية وراء أزمة «زيزو».. ولابد من مساندة الإدارة للاعبين

أكد كريم ذكري نجم الكرة المصرية السابق، أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق نجح في فترة صعبة بالتتويج ببطولتين، وتعامل وفقًا للأسكواد الموجود معه بشكل جيد، مشيرًا إلى كريستيان جروس يقود الفريق في ولاية جديدة، واللاعبين تغيروا تمامًا عن ولايته السابقة في 2019.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "التعادل بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا كان مبررًا في ظل قوة الخصم، والنادي الأبيض عليه إصلاح الأمور إداريًا وماليًا وإيجاد الحلول لدعم الفريق وتجديد عقود اللاعبين ومنهم زيزو".

وأضاف: "الزمالك كان لديه فرصة ثمينة في بيع زيزو، ولن تعوض تلك الفرصة مستقبلا، ولابد من وجود جراءة في اتخاذ القرار بعيدًا عن رأي جمهور النادي، خصوصًا أن الراتب السنوي الذي يطلبه اللاعب، ويجب توضيح الأمور لكل الجماهير".

وواصل: "لاعبو الزمالك جزء من منظومة النادي، ولابد من محاسبة كل المنظومة حال وجود خلل، وزيزو لا يستحق اللوم عليه، لكن ظروف النادي صعبة حاليًا من الجانب المالي، والأزمة الأكبر في النادي (غياب الشفافية)، لابد من مصارحة الجمهور بما يحدث بشكل عادي جدًا".

وأكمل: "الأهلي سبق وأوضح الأمور لجماهيره في ملف رمضان صبحي بشفافية كاملة، ورحل عنه عبدالله السعيد وآخرون وتوج بالألقاب المحلية والقارية، يجب إيضاح الأمور للجمهور، حتى لو كان الزمالك موقفه أضعف حاليًا، والأزمة حاليًا تدور في نقطة تحميل اللاعبين للمسئولية بينما مجلس الإدارة لم يصرف المستحقات المتأخرة".

وزاد: "يجب أن يقف مجلس الزمالك مع اللاعبين بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة، والمجلس كان أمامه فرصة كبيرة لبيع زيزو، ولابد أن يدفع ضريبة الخطأ وعمل حساب للجمهور، والأمر الذي جعله عاجزًا عن تجديد العقد حاليًا، كما أن النادي لديه لاعبون جيدون مثل أحمد حمدي وناصر ماهر وحسام أشرف، كما أنه حال التجديد لزيزو برقم كبير، فكم سيحصل باقي عناصر الفريق".

وأردف: "هناك لاعبون آخرون في الزمالك، فعندما يحصل زيزو على مبالغ كبيرة، كيف سيرى اللاعبون الموقف؟!، حال رحيل زيزو في نهاية الموسم فإن النادي سيجني ثمن الخطأ لأنه سيرحل مجانًا ولم يتم بيعه والاستفادة بالمبالغ الكبيرة".

واستطرد: "لا أستطيع تقييم زيزو ماليًا، والفوارق بين اللاعبين قليلة للغاية في مصر، مروان عطية انتقل للأهلي من الاتحاد السكندري، وأصبح من العناصر المميزة للغاية، هناك لاعبون يحصلون على رواتب عادية وتقدم مستوى مميزًا، وهناك لاعبون أصبحوا مشغولين بالسوشيال ميديا فقط، بعضهم لا يجلس في المحاضرات ويفضل رؤية ما يكتبه عنه الجمهور بعد المباريات".

وتابع: "تشكيل جروس لمواجهة طلائع الجيش، كان لديه تفكير جيد باللعب بـ"شادو سترايكر"، والبدء بحسام أشرف بجوار منسي، لمواجهة التكتل الدفاعي للطلائع، وحاول استغلال المهارات الفردية، والتسديد من الخارج نجح الفريق في تسجيل هدفين، لكن الفريق الأبيض كان يعاني من الأطراف، وأحمد فتوح لم يقدم الإضافة الهجومية في الشوط الأول، كما لا يوجد ثقة من اللاعبين تجاه ميشالاك كونراد".

وأكمل: "في رأيي كان الزمالك يستحق ركلة جزاء لصالح محمد حمدي، والفريق لم يقم بالضغط على الخصم بشكل جيد، وفي خلال الدقائق بعد الهدف الأول للطلائع نجح الزمالك في التغلب على التكتل والضغط وسدد محمد شحاتة بشكل جيد وسجل الهدف الأول، ثم اضاف حسام أشرف الهدف الثاني من تسديدة أيضا، وخروج حسام أشرف قد يكون بسبب لياقته البدنية لأنه لم يشارك مع الفريق منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن الزمالك ارتكب خطأ كبيرًا باللعب على مصيدة التسلل في الهدف الأول، ومحمود الونش كان عليه أن يُقابل جودوين شيكا مهاجم الطلائع، بدلا من الوقوف بهذه الطريقة، والخطأ في الهدف الثاني بسبب عدم الضغط على أحمد متعب ظهير الفريق العسكري، الذي لعب الكرة بدون ضغط من زيزو أو عمر جابر منذ البداية.