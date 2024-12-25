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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مكسرة الدنيا .. دنيا سمير غانم تروّج لأحدث أعمالها المسرحية بهذه الطريقة

بوستر مسرحية مكسرة الدنيا
بوستر مسرحية مكسرة الدنيا
تقى الجيزاوي
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روّجت الفنانة دنيا سمير غانم لأحدث أعمالها المسرحية “مكسرة الدنيا” على موسم محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت دنيا سمير غانم بوستر المسرحية عبر حسابه  الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت معلقة: “انتظرونا فى مسرحية مكسرة الدنيا من يوم 3 يناير حتى 7 يناير على مسرح محمد العلي فى موسم الرياض .. إن شاء الله تعجبكم”.

وتتراوح  أسعار التذاكر ما بين 80 ريالا سعوديا ، وهو ما يعادل 1100 جنيه مصري  و800 ريال سعودي ، وهو ما يعادل 11 ألف جنيه مصري .

وتدور أحداث العمل حين تواجه حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

مسرحية مكسرة الدنيا من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ثروت وسامي مغاوري ، ويستمر عرضها من 3 يناير إلي 7 من الشهر ذاته .

من ناحية أخرى تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد روكي الغلابة، خلال موسم الصيف المقبل .

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

دنيا سمير غانم أعمال موسم الرياض أعمال دنيا سمير غانم

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